В первый день Дефлимпиады украинская сборная завоевала 9 медалей

В первый день соревнований на Дефлимпиаде-2021 украинская сборная команда завоевала 9 медалей Украины – 6 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Национальная дефлимпийская сборная Украины начала первый соревновательный день с «золота» в дебютном виде спорта – велоспорте. Чемпионкой в спринте на дистанции 1000 м стала Топчанюк Елизавета.

Национальная дефлимпийская сборная по карате ярко завершила первый соревновательный день Дефлимпиады-2021: 3 золотых и 2 серебряных награды.

А национальная дефлимпийская сборная команда по плаванию поставила яркую точку сегодняшнего первого соревновательного дня: 2 золотые и 1 бронзовая медали!