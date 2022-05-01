Николаевская спортсменка Окунева в Найроби завоевала «серебро» в прыжках в высоту

Николаевская спортсменка по прыжкам в высоту Оксана Окунева завоевала серебряную медаль на турнире серии Золотого континентального тура в столице Кении Найроби.

Об этом сообщает «Суспільне».

Окунева без проблем преодолела первые три высоты: 1,75, 1,8 и 1,84 метра. Отметка 1,88 метра ей покорилась со второй попытки, как и ее главной сопернице на этих соревнованиях Лаури Зиалор. Однако британке удалось с первого раза взять следующую высоту – 1,91 метра, в то время как украинке понадобилось три попытки. Это и стало решающим в определении чемпионки, ведь ни одна из легкоатлеток не преодолела 1,94 метра. Так что благодаря меньшему количеству попыток на решающей высоте Зиалор обеспечила себе «золото», а Окунева заняла второе место. Для Окуневой это самый лучший результат в этом сезоне.

Похожая ситуация была и в битве за «бронзу», которую завоевала еще одна украинка Екатерина Табашник (покорила высоту 1,88 метра).