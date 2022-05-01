Два спортсмена из Николаева завоевали бронзовые медали на Дефлимпиаде-2021

Украинские спортсмены из Николаева продолжают бороться на награды на Дефлимпиаде-2021 в Бразилии.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

В среду, 11 мая бронзовую награду бадминтонного дуэта завоевали николаевская спортсменка София Черноморова и ее напарница Богдана Губанева. Отмечается, что это первая награда в бадминтоне за все годы выступления Украины в Дефлимпийских играх.

Несмотря на то, что данные соревнования рассчитаны на взрослых, одной из обладательниц этой бронзы стала молодая спортсменка сборной - 15-летняя София Черноморова, вписавшая свое имя в историю украинского спорта. Именно этой медалью и закончилось выступление нашей сборной по бадминтону.

Довольно удачно выступили спортсмены по греко-римской борьбе, завоевав 3 высокие награды. Так, бронзовую медаль завоевал николаевский спортсмен Андрей Косов в весовой категории 97кг.

«Для Софии Черноморовой и Андрея Косова это первые соревнования такого масштаба, однако результаты говорят сами за себя. Гордимся нашими победителями!», - добавили в сообщении.

В целом национальная дефлимпийская сборная команда Украины на этих соревнованиях завоевала 110 медалей, из которых - 48 золотых, 30 серебряных и 32 бронзовые.

Напомним, что ранее николаевская спортсменка Окунева в Найроби завоевала «серебро» в прыжках в высоту