Баскетбольная сборная Украины из-за войны будет проводить «домашние» матчи в Риге

Мужская сборная Украины по баскетболу ближайшие домашние матчи в отборе на чемпионат мира 2023 года проведет в столице Латвии Риге.

Об этом сообщили в Федерации баскетбола Украины.

К сожалению, из-за войны пока наша команда не имеет возможности проводить домашние матчи в Украине. На Арене-Рига 1 июля пройдет игра против Грузии, а также перенесенная встреча с Испанией, которая должна была состояться 27 февраля в Киеве, а теперь пройдет 7 июля. Между этими матчами Украина сыграет 4 июля выездной поединок отбора на ЧМ-2023 против Северной Македонии.

На первом этапе квалификации наша сборная провела три матча из шести, одержав домашнюю победу над Северной Македонией и уступив на выезде Грузии и Испании. В следующий раунд отбора пройдут три лучшие команды.