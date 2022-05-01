СНБО и Верховная Рада одобрили конфискацию имущества российских банков в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон №7371 об указе Президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 мая 2022 года «О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов».

Об этом сообщает «Зеркало недели».

За соответствующее решение проголосовали 334 депутата. Таким образом, указу Президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО от 11 мая предоставлен статус закона.

Само же решение СНБО предусматривает принудительное изъятие в Украине объектов права собственности россии не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине.

В частности, речь идет о 99% акций Проминвестбанка (собственность «ВЭБ.РФ»), и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк, Киев, собственность «Сбербанка россии»). Также должны быть изъяты другие финансовые активы указанных «дочек» российских банков, за исключением 3 миллиардов гривен МР Банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

Принудительно изъятые объекты права собственности рф и ее резидентов передадут в распоряжение Национального инвестиционного фонда до иного решения по их использованию.