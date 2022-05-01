Николаевский спортсмен завоевал серебряную медаль на Дефлимпиаде-2022

Спортсмен из Николаева Никита Латюк занял второе место на Дефлимпиаде-2022 в Бразилии.

Об этом сообщает Николаевский региональный центр «Инваспорт».

Уточняется, что Латюк завоевал серебро по вольной борьбе в весовой категории 92 кг. Спортсмен - воспитанник Николаевской детско-юношеской спортивной школы для людей с инвалидностью и Мастер спорта Украины международного класса.

«Гордимся Вами! Вы знамение Николаева», - добавили в сообщении.

Известно, что это уже третья медаль николаевцев на Дефлимпиаде. Ранее бронзовую награду бадминтонного дуэта завоевали николаевская спортсменка София Черноморова и ее напарница Богдана Губанева.