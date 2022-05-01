McDonald's продает свои активы в россии

Компания McDonald's заявила, что начала процесс продаж своего российского бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald's к выводу, что продолжение владения бизнесом в России больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям McDonald's», – говорится в заявлении.

Компания продаст все свои рестораны в россии местному покупателю. Но у этих ресторанов уже нет бренда McDonald's – ни названия, ни логотипа, ни меню. В то же время компания будет сохранять свои торговые марки в россии.

До закрытия сделки McDonald's продолжит платить зарплату работникам и обеспечит их трудоустройство новым владельцем сети.

Компания работала на российском рынке более 30 лет и трудоустраивает 62 тысячи россиян.

В результате своего выхода из россии компания зафиксирует расходы около 1,2-1,4 миллиарда долларов для списания своих чистых инвестиций на рынке

Рестораны McDonald's в Украине остаются временно закрытыми, компания продолжает выплачивать полную заработную плату своим сотрудникам в стране.