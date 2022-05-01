Украина с огромным отрывом выиграла общий зачет Дефлимпийских игр

В бразильском Кашиас-ду-Суле завершились Дефлимпийские игры-2021. Украинцы стали абсолютными триумфаторами соревнований.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Украина в последний день соревнований одержала победу в мужском футбольном турнире. Всего национальная сборная завоевала 138 медалей – 62 золота, а также по 38 серебряных и бронзовых наград. Украина с огромным отрывом выиграла медальный зачет – у занявших второе место США 55 медалей.

Для Украины это вторая в истории победа в общем зачете Дефлимпиады, а также первый случай, когда удалось преодолеть отметку в 100 медалей. Дефлимпиада – соревнования среди людей с нарушением слуха. Украину в Бразилии представляли 170 спортсменов в 16 видах спорта.