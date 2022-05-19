Один из лучших футболистов мира может перейти из одного суперклуба в другой

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону». Форвард уже согласовал условия личного контракта с каталонцами. Он будет рассчитан до 2025 года.

Об этом сообщает «Спортарена».

Теперь «Барселоне» нужно договориться о трансфере 33-летнего Левандовского с «Баварией». Ранее президент чемпиона Германии Херберт Хайнер заявил, что форвард не покинет Мюнхен до истечения контракта с клубом в 2023 году.

Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года. В этом сезоне Роберт забил 50 голов и отдал 7 передач в 46 матчах за мюнхенцев. «Бавария» стала чемпионом Бундеслиги, выиграв титул в 32-й раз в истории.