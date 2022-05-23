Николаевская легкоатлетка Валентина Верецкая завоевала золото забега по виадуку Мийо во Франции

Николаевская легкоатлетка Валентина Верецкая триумфально завоевала победу уже на третьем международном марафоне.

Об этом сообщает NikLife.

В конце марта спортсменка победила в масштабном Иерусалимском марафоне. 15 мая она выиграла полумарафон в Азербайджане. Всего спустя недель Валентина вновь завоевала золото забега по виадуку Мийо во Франции.

Спустя четыре года перерыва, шестой забег по виадуку все-таки состоялся 22 мая. В нем участвовало сразу четверо украинских легкоатлетов. Как отметили в Midi Libre, украинская делегация прибыла, чтобы поддержать свой народ, который потерпает от российской войны. Трое из них завоевали медали.

Среди мужчин фаворитом стал Николай Мевша, который преодолел 23,7 км за 1 час 20 минут 43 секунды. Его соотечественница Валентина Верецкая стала первой среди женщин. В общем зачете она заняла 25-е место, пробежав за 1 час 34 минуты 10 секунд. Еще одна украинка Марина Немченко финишировала второй — 1 час 39 минут 48 секунд, а француженка Эвелин Канс стала третьей за 1 час 45 минут 44 секунды.

По окончанию гонки Валентина поделилась своими впечатлениями от забега.

«Это было прекрасно, было немного жарко, но все было в порядке. Вся поддержка, которую мы получали на протяжении всей гонки, делала нас по-настоящему счастливыми. У финиша я просто открыла глаза, и это было очень эмоционально», — отметила Валентина.

Также николаевская спортсменка добавила, что для украинских спортсменов сейчас очень важно показать, что наша страна достойна победы.

«Для нас очень важно показать всему миру, что мы можем бороться и побеждать. Я должна сказать спасибо за приглашение, потому что это было очень важно для меня. Было впечатляюще видеть, как все эти люди говорят мне: «Да здравствует Украина!», это очень стимулировало», — добавила Верецкая.

Напомним, что во время общения с международной прессой после победы в Азербайджане николаевская спортсменка отказалась давать какие-либо комментарии российским СМИ, таким образом продемонстрировав свою гражданскую позицию. Валентина пояснила, что не считает это возможным, пока ее родной Николаев бомбят российские войска.