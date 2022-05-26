Форвард сборной Украины может перейти в итальянский «Торино»

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик может стать игроком итальянского «Торино».

Об этом сообщает «Трибуна».

Футболист побывал в Турине и согласовал условия контракта с руководством клуба. Украинец может стать заменой форварду Андреа Белотти, который может покинуть клуб. Агент Довбика Алексей Людновский подтвердил, что его клиент может перейти в «Торино».

- Можно сказать, что «Торино» проявляет большой интерес к Артему. Этот клуб действительно хочет видеть на острие атак Довбика. Об этом трансфере, как свершившемся, пока еще рано говорить, однако могу сказать, что трансфер – на продвинутой стадии. Также не оставляют попыток подписать Артема другие итальянские клубы, а еще есть интерес из премьер-лиги Англии, - сказал агент.