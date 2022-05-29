Мадридский «Реал» в 14 раз стал победителем футбольной Лиги чемпионов.

Об этом пишет NEXTA Live.

Команда обыграла «Ливерпуль» со счётом 1:0 на стадионе Стад де Франс в Париже. Единственный гол забил бразилец Винисиус Жуниор. Столица Франции стала хозяином финала Лиги чемпионов после того, как УЕФА перенёс главную игру футбольного сезона из Санкт-Петербурга.

Начало матча было отложено на полчаса и сопровождалось беспорядками возле стадиона — многие хотели попасть на матч, несмотря на отсутствие билетов.

«Реал» — самый титулованный клуб Европы, он в рекордный 14-й раз выигрывает Лигу чемпионов.