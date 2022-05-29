Маленький украинец плетет и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ

Помочь военным во время войны в Украине хотят даже дети. В частности, 10-летний Иван Самсонов, который из-за военных действий вынужден был переехать с семьей из Харькова в Полтаву, также принял участие в сборе средств.

Об этом сообщает Общественное .

Уже около трех месяцев парень производит и продает браслеты. Деньги его родители перечисляют для Вооруженных Сил Украины.

По словам мамы мальчика Татьяны Самсоновой, изделия пользуются спросом и за пределами государства.

«Если ему за один браслет вместо 20 гривен, которые он всегда говорит, присылают 300 гривен, то мы принципиально эти деньги не разделяем. И если 300 гривен заплатили, то 300 гривен в ВСУ и идут», - говорит мать.

Материалы для изготовления браслетов семья покупает самостоятельно, а их дают благотворители.

Также сообщается, что продает свои изделия мальчик каждую субботу в одном и том же месте. К тому же у парня есть заказ через Интернет, в частности, из-за границы.

«К нам обратилась моя подруга, она находится в Германии. Она сделала репост и наши браслеты в количестве 25 штучек – патриотических, желто-голубых мы отправили в Германию. И там из этого хаба, условно говоря, из Франкфурта они разлетелись дальше. Это и в Милане и еще куда-то. У нас есть заказ в Соединенные Штаты, это тоже наши знакомые заказывали » , – рассказывает Татьяна.

Кроме того, еще 33 браслета у Ивана заказала киевская волонтер. Она хочет их отправить военным на фронт в качестве талисманов.