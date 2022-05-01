Сборная Украины по волейболу выиграла четыре матча подряд в Золотой Евролиге

Мужская сборная Украины по волейболу выиграла четвертый матч подряд в Золотой Евролиге.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Из-за войны все свои матчи украинцы проводят в гостях. Ранее Украина дважды обыграла Хорватию со счетом 3:1.

А через пару дней, 28-29 мая украинцы дважды оказались сильнее испанцев 3:1 (25:23, 31:29, 22:25, 25:22) и 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

С 12 очками украинцы остаются лидерами группы B. Следующие матчи они проведут 3-4 мая против Дании.

Украина – 12 очков (4 матча). Хорватия – 3 (3). Испания – 2 (3). Дания – 1 (2).

Золотая Евролига – международный турнир, в котором принимают участие 11 сборных, занимающих 9-29 места в европейском рейтинге. Украинцы на правах фаворитов претендуют на выход в финал четырех.