Сборная Украины по футболу обыграла Шотландию и продолжит борьбу за выход на чемпионат мира

Сборная Украины по футболу 1 июня в Глазго, в гостях обыграла Шотландию в плей-офф за выход на чемпионат мира.

Шотландия – Украина – 1:3 Голы: 79, Макгрегор – 33, Ярмоленко, 49, Яремчук, 90+5 Довбик. Ш: Гордон, Хики, Купер (Хендри, 67), Хэнли, Мактомини, Робертсон, Макгрегор, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 68), Адамс, Дайкс (Кристи, 46). У: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко (Зубков, 79), Цыганков (Мудрик, 72), Степаненко (Сидорчук, 90), Малиновский (Шапаренко, 72), Зинченко, Яремчук (Довбик, 78).

Сборная Украины из-за войны была лишена нормальной подготовки и игровой практики, и теперь ей пришлось противостоять непростой команде Шотландии в гостях на «Хемпден парк». Украинцы в первом тайме владели инициативой и создали голевые моменты. Ярмоленко не забил в начале матча, но на 33-й минуте открыл счет. Малиновский отдал дальнюю передачу на 50 метров, которую выловил капитан украинской сборной и перебросил мяч через вратаря.

Сразу после перерыва Ярмоленко добавил к голу результативную передачу – его навес в штрафную площадь замкнул Яремчук.

В последней трети матча украинцам довелось непросто из-за давления шотландцев и усталости. Пропущенный гол добавил нервов, однако сборная Украины создала не один шанс для третьего мяча, который в итоге забил Довбик.

1:3 – украинцы победили шотландцев и 5 июня сыграют против Уэльса в решающем матче за выход на чемпионат мира.