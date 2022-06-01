Первая ракетка мира вызвала шквал оваций словами об Украине

Первая ракетка мира полячка Ига Швентек после своей победы на Ролан Гаррос-2022 напомнила миру о страданиях людей в Украине.

Об этом сообщает «Апостроф».

21-летняя теннисистка в своей речи по случаю выигрыша престижного турнира затронула тему войны, которая проходит в центре Европы.

Слова Швентек стадион встретил невероятными овациями. Зрители встали со своих мест и своими громкими аплодисментами не давали Иге завершить свою речь.

Стоит отметить, что после начала военного вторжения россии в Украину Швентек выступает неизменно с сине-желтой лентой. На Ролан Гаррос-2022 этот атрибут украшал бейсболку первой ракетки мира.