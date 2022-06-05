В Украине собираются в августе возобновить футбольный чемпионат

Украина планирует возобновить футбольные чемпионаты в стране в августе.

Об этом президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил в интервью Associated Press.

«Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал… Мы вместе приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины… Будем играть на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат. На всех уровнях мы начнем в августе. Решение принято совместно с президентом Украины», - сообщил он.

В частности, Павелко встречался с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Париже и президентом УЕФА Александром Чеферином в Любляне и сообщил им, что Украина возобновит чемпионаты во время военного положения, под бомбами и рассчитывает на поддержку футбольных союзов.

По словам Павелко, УАФ обсудит с властями и военными, как это безопасно все организовать.