Украина в драматическом матче не смогла обыграть Уэльс и не вышла на чемпионат мира

Сборная Украины по футболу 5 июня не смогла обыграть на выезде Уэльс и выйти в финальную часть чемпионата мира.

Уэльс – Украина – 1:0 Гол: 34, Ярмоленко (автогол). Уэ: Хеннеси, Уильямс, Родон, Дэвис, Робертс, Джеймс, Аллен, Рэмзи, Ампаду, Бейл, Мур. Ук: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко (70, Сидорчук), Малиновский (70, Шапаренко), Зинченко – Ярмоленко, Яремчук (77, Довбик), Цыганков (77, Мудрик).

В первом тайме сборная Украины выглядела мощнее и активнее хозяев поля. Несмотря на дождь и мокрое поле, украинцы постоянно атаковали, несколько раз могли открывать счет – валлийцев выручал голкипер Хеннеси. К тому же Украине не засчитали гол на старте матча и не поставили пенальти за нарушение на Ярмоленко. А Уэльс забил гол, когда Ярмоленко после подачи Бэйла со штрафного срезал мяч в свои ворота.

После перерыва украинцы продолжили владеть инициативой и создали как минимум пять голевых моментов – Цыганков, Яремчук, Ярмоленко и Довбик могли забивать, но защитники Уэльса и вратарь Хеннеси не дали им отыграться. На другой половине поля уже украинский голкипер Бущан, несмотря на травму, дважды выручил Украину от второго гола. В конце матча украинцы пытались пробить оборону хозяев поля, но те сумели выстоять.

Минимальное поражение в финале квалификации не пустило Украину в финальную часть чемпионата мира. Украинцы показали одну из лучших своих игр за год, но им не хватило реализации важных моментов.