Украина в стартовом матче Лиги наций обыграла Ирландию

Сборная Украины по футболу в гостях 8 июня обыграла Ирландию в стартовом матче Лиги наций.

Ирландия – Украина – 0:1 И: Келлехер, Кристи (Браун, 69), Даффи, Иган (О`Ши, 62), Коллинз, Стивенс (Макклейн, 69), Хендрик, Каллен, Найт, Робинсон (Обафеми, 69), Огбене (Хэмилтон, 78). У: Лунин, Качараба (Караваев, 72), Попов, Бондарь, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Игнатенко, 88), Шапаренко, Мудрик (Пихаленок, 72), Зубков (Цыганков, 46), Довбик (Сикан, 80). Гол: 47, Цыганков.

Украина на этот матч выпустила резервный состав, дав отдохнуть основе, которая ранее провела две игры в квалификации чемпионата мира. Из-за этого украинцы не владели преимуществом над соперником, но все же смогли выиграть. В первом тайме забил Качараба, но его гол отменили из-за офсайда, который увидели во время розыгрыша результативной комбинации.

А после перерыва неожиданный гол забил Цыганков – его подачу в штрафную площадь никто не замкнул и мяч залетел в угол ворот. После этого украинцы отдали инициативу сопернику, а ирландцы едва не отыгрались. К счастью, Украину спасал вратарь Лунин, а сопернику не хватало точности.