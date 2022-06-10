Украинский футбольный талант отказал итальянским грандам, чтобы перейти в немецкий «Байер»

Футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик отклонил предложения итальянских «Милана» и «Ювентуса».

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на SempreMilan.

По информации источника, 21-летний футболист не хочет выступать в чемпионате Италии, поэтому не стал рассматривать эти варианты.

Мудрик планирует перейти в немецкий «Байер», где сможет получать регулярную игровую практику.

Михаил Мудрик в прошлом сезоне чемпионата Украины провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.