Украинский дзюдоист пообещал отказаться от звания чемпиона мира, если российских спортсменов допустят к соревнованиям в Улан-Баторе

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая возмущен действиями Международной федерации дзюдо, позволившей российским спортсменам участвовать в турнире в Улан-Баторе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Зантарая, на официальном сайте Международной Федерации Дзюдо он увидел, что спортсмены из россии зарегистрировались для участия в турнире в Улан-Баторе и смогут принять участие под нейтральным статусом кандидата (под флагом федерации).

«Напоминаю, что до этого я уже писал, что спорт не может стоять в стороне от политических вопросов, особенно если речь идет о войне. Именно поэтому я хочу сделать такое важное для меня сообщение: если российским спортсменам разрешат участвовать в турнире - я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира!» – написал спортсмен.

«Мне очень досадно, что моя любимая спортивная федерация, которая всегда подчеркивает такие ценности, как мир, единение и дружба, сейчас пассивно поддерживает войну в Украине. Я не буду стоять в стороне, я хочу, чтобы все знали, что пока вы регистрируетесь на турнир - в Украине ежедневно умирают сотни людей, еще тысячи живут под ежедневными обстрелами и взрывами. Я хочу заверить, что Украина не будет участвовать в турнире, если представители России будут к нему допущены даже под флагом Федерации. Для меня очень важно, чтобы спорт, которым я занимаюсь всю жизнь и его главные представители были на стороне Украины: страны, где я вырос, жил, работаю и страны, которая сейчас не может полноценно функционировать из-за войны, которую начала россия!» – резюмировал Зантарая.

В комментариях к публикации спортсмен добавил, что российские спортсмены должны объединиться и прекратить войну в Украине.

«Для тех, кто будет мне писать, что спорт сейчас должен быть вне политики - хочу обратить внимание, что сотни спортсменов и тысячи детей сейчас НЕ имеют возможности заниматься спортом из-за войны. Соглашаюсь, что спорт должен объединять, но сначала прошу объединиться российских спортсменов и прекратить войну в Украине! Наши спортсмены, как и все украинцы, должны жить, а не выживать в условиях войны!» – написал Затарая.

Турнир «Большой шлем Улан-Батора 2022» является частью серии соревнований Международной федерации дзюдо (IJF), которые пройдут в Улан-Баторе 24-26 июня.

Справка

Георгий Малхазович Зантарая родился 21 октября 1987 года в Грузинской ССР.

Украинский дзюдоист грузинского происхождения, заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2009, вицечемпион Европы 2009 года. Первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины депутат Киевского городского совета от партии «Слуга Народа».

В декабре 2013 года в Париже на чемпионате Европы среди клубов по дзюдо одержал победу.

В начале июня 2016 получил золотую награду Континентального кубка в Мадриде.

Удостоен Ордена «За Заслуги» 2 и 3 степеней.