Сборная Украины по футболу победила Армению в Лиге наций, а Пятов установил рекорд

Сборная Украины со счетом 3:0 обыграла команду Армении на своем поле (матч проходил в Польше) и стала лидером группы 1 дивизиона B футбольной Лиги наций.

Об этом сообщает «НВ».

Хозяева поля могли открыть счет уже на 7-й минуте: Зинченко отдал на Мудрика, тот прострелил на Яремчука, который одним касанием запирал в ворота, но голкипер успел среагировать.

Столкнувшись с эшелонированной защитой соперника, сине-желтые периодически использовали дальние удары, одним из которых на 22-й минуте мог отличиться голом Малиновский, пробив в нескольких сантиметрах над перекладиной.

Позже таким же образом чуть не забил Цыганков — полузащитник издалека пробил под перекладину, а вратарь армян Юрченко только со второй попытки забрал мяч.

В начале второго тайма еще раз издалека безрезультатно ударил Малиновский, а спустя некоторое время после его выстрела и сейва Юрченко Яремчук не сумел добить мяч в ворота.

И все же, по завершению часа игры с лишним Малиновский достиг своего, когда получил мяч от Караваева на линии штрафной и левой пробил точно в угол.

Армения едва не сравняла счет на 68-й минуте. Это Забарный хотел пяткой выбить мяч из своей штрафной, но чуть не срезал в свои ворота – Пятов успел среагировать и вытащил кожаного на линии ворот.

Этот сигнал правильно восприняла Украина и забила второй гол на 77-м обороте секундной стрелки после того, как Караваев с отскока от оппонента левой отправил круглого мимо голкипера соперника.

На 84-й минуте счет стал 3:0: Забарный отдал шикарный дальний пас на Николенко, Монрой пытался перехватить мяч, однако выбил прямо у Виталия, от которого кожаный влетел в ворота.

Победа позволила Украине возглавить группу с шестью очками из шести возможных после двух стартовых матчей.

Украина - Армения 3:0

Голы: Малиновский, 61, Караваев. 77, Миколенко, 84.

Следует отметить, что голкипер сборной Украины Андрей Пятов установил рекорд, не пропустив гол в матче Лиги наций против Армении, ставший для него последним в футболке национальной команды. Отстояв на 0 в матче с Арменией, Пятов установил рекорд сборной Украины, не пропустив гол в 47 поединках за команду сине-желтых.

Таким образом Пятов обошел другого легендарного украинского голкипера Александра Шовковского, на счету которого 46 сухих матчей за национальную сборную.

Пятов впервые вызван в сборную Украины в 2006 году. Матч против Армении стал для него 102-м в составе национальной команды.