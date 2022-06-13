«Сейчас в сто раз сложнее – не физически, а морально»: николаевская саблистка Харлан готовится к чемпионату Европы

Накануне чемпионата Европы лидер сборной Украины по фехтованию на саблях, олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала, как, несмотря на постоянную тревогу за судьбу родных и всей Украины, они с коллегами продолжают делать все, чтобы сине-желтый флаг снова поднимался над пьедесталом международных соревнований.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

– Чемпионат Европы будет только моим третьим стартом в сезоне. У меня уже был опыт возвращения на дорожку после перерыва в связи с операцией на плече после Игр в Рио. Но сейчас в сто раз сложнее – не физически, а морально. Ведь как бы далеко я ни была от Украины, Украина всегда у меня в сердце, у меня в душе!

- Сейчас по ряду объективных и субъективных причин наша команда очень опустилась в мировом рейтинге. Но я на это смотрю иначе: значит, других вариантов, кроме как бороться и выбираться вверх нет!