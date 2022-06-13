Баскетбольная сборная Украины готовится к отбору на чемпионат мира, в её составе два экс-игрока «Николаева»

Мужская баскетбольная сборная Украины завершила первый этап тренировочного сбора в Риге, где готовилась к матчам квалификации чемпионата мира-2023.

Об этом сообщили в Федерации баскетбола Украины.

На сборе в Риге работало 15 игроков: Илья Сидоров, Анатолий Шундель, Виталий Зотов (два экс-игрока МБК «Николаев»), Александр Ковляр, Илья Тыртышник, Павел Крутоус, Андрей Войналович, Иван Ткаченко, Артем Ковалев, Сергей Павлов, Игорь Сергеев, Вячеслав Бобров, Вячеслав Кравцов, Дмитрий Скапинцев и Иссуф Санон.

Теперь наша сборная перебирается в итальянский Розето-дельи-Абруцци, где пройдет второй этап тренировочного сбора. Здесь ожидается, что к команде присоединятся Артем Пустовой, Александр Мишула и Денис Лукашов, а также Вячеслав Петров. Сбор продлится до 22 июня, после чего команда Украины отправится в Португалию, где проведет контрольные встречи с местной сборной и Словакией. 26 июня сборная Украины вернется в Ригу на официальные матчи.

Наша команда сыграет в столице Латвии против Грузии (1 июля) и Испании (7 июля), а 4 июля на выезде будет противостоять команде Северной Македонии.