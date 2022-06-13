В правилах футбола окончательно разрешили пять замен за матч

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально разрешил действие правила, по которому клубы получили право проводить пять замен вместо привычных трех. Действия правила вступят в силу с сезона 2022-2023.
Об этом сообщает «Укринформ».
Таким образом, правило «пяти замен» предусматривает следующие действия:
- каждой команде будет позволено использовать не более пяти замен;
- чтобы уменьшить количество остановок в матче, у каждой команды будет максимум три возможности провести замены во время игры; замены также могут быть проведены в перерыве;
- если обе команды проводят замену одновременно, это считается одной из трех возможностей для каждой команды;
- неиспользованные замены переносятся в дополнительное время;
- там, где правила соревнований допускают дополнительную замену в дополнительное время, у каждой команды будет одна дополнительная возможность замены; замены могут быть проведены до начала дополнительного времени и в перерыве дополнительного времени.
Кроме этого, на рассмотрение организаторов турниров увеличено количество запасных – с 12 до 15. Также рассматривали вопрос о проявлении неуважения к арбитрам, замен из-за сотрясения мозга, возможных альтернативах «вне игры», ряд нововведений, среди которых подсчет игрового времени и введение мяча из аута ногами. Большинство вопросов будут продолжать тестирование.
Правило пяти замен было введено на фоне возвращения чемпионатов после длительного карантина в ходе пандемии COVID-19 и соответствующих опасений за здоровье и форму футболистов без активной практики.