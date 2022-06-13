В правилах футбола окончательно разрешили пять замен за матч

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально разрешил действие правила, по которому клубы получили право проводить пять замен вместо привычных трех. Действия правила вступят в силу с сезона 2022-2023.

Об этом сообщает «Укринформ».

Таким образом, правило «пяти замен» предусматривает следующие действия:

- каждой команде будет позволено использовать не более пяти замен;

- чтобы уменьшить количество остановок в матче, у каждой команды будет максимум три возможности провести замены во время игры; замены также могут быть проведены в перерыве;

- если обе команды проводят замену одновременно, это считается одной из трех возможностей для каждой команды;

- неиспользованные замены переносятся в дополнительное время;

- там, где правила соревнований допускают дополнительную замену в дополнительное время, у каждой команды будет одна дополнительная возможность замены; замены могут быть проведены до начала дополнительного времени и в перерыве дополнительного времени.