Судентка николаевской «Могилянки» заняла ІІ место на Чемпионате Мира по плаванию

Студентка факультета физического воспитания и спорта Черноморского национального университета имени Петра Могилы Анна Гонтарь заняла почетное ІІ место на Чемпионате Мира по плаванию.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Спортивный чемпионат состоялся 12 июня на острове Мадейра. Анна преодолела дистанцию в 100 метров на спине.

Анна Гонтарь является неоднократной победительницей на Чемпионате Европы и призером Параолимпийских игр.