Судентка николаевской «Могилянки» заняла ІІ место на Чемпионате Мира по плаванию

Студентка факультета физического воспитания и спорта Черноморского национального университета имени Петра Могилы Анна Гонтарь заняла почетное ІІ место на Чемпионате Мира по плаванию.
Об этом сообщает пресс-служба университета.
Спортивный чемпионат состоялся 12 июня на острове Мадейра. Анна преодолела дистанцию в 100 метров на спине.
Анна Гонтарь является неоднократной победительницей на Чемпионате Европы и призером Параолимпийских игр.
«Поздравляем спортсменку и ее тренера Николая Ильина с серебряной победой на Чемпионате Европы по плаванию и желаем дальнейших свершений в спорте», - говорится в сообщении.