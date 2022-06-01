Николаевский чемпион Олимпиады Абраменко поддержал санкции против российских спортсменов – они тоже должны отвечать за войну

Украинский фристайлист, николаевец Александр Абраменко поддержал санкции против российских спортсменов, введенные из-за вторжения рф в Украину.

Об этом сообщает «Суспільне спорт».

- С одной стороны, как спортсмен спортсмена, могу понять. Что творит твое государство, ты, может, не поддерживаешь, но сказать ничего не можешь. Конечно, как спортсмену, трудно потерять все соревнования. С другой стороны, как-то надо дать понять, что это ненормально – то, что делает твоя страна, и вы все вместе должны за это отвечать, - говорит Абраменко.

По его словам, из российских спортсменов после начала вторжения с ним связывался только Илья Буров. Ранее фотографии с Буровым на олимпиадах вызвали осуждение в сторону Абраменко.

- Единственный спортсмен, который мне позвонил, – это Илья. Русский. Он звонил, я рассказывал ему, что происходит. Он тоже понимает это все, но ничего сделать не может. Я понимаю его. Наверное, тяжело там что-нибудь сказать, то, что надо, - отметил Абраменко.

Он рассказал, что его жена Александра, которая ранее выступала за российскую сборную, в шоке от вторжения рф. Супруга Абраменко уже три года живет в Украине.