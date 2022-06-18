Южноукраинская теннисистка Цуренко выступит на престижном турнире Уимблдон

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки на Уимблдоне.

Об этом сообщает «Большой теннис Украины».

Леся Цуренко получила возможность сыграть на престижном турнире, минуя квалификацию. Украинская теннисистка может сыграть в основе Уимблдонского чемпионата впервые с 2019 года после отказа от участия на турнире со стороны хорватки Аны Конюх.

Напомним, в основной сетке соревнований заявлены украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, а в квалификации сыграют Дарья Снигур, Катерина Байндль (николаевская теннисистка, известная под девичьей фамилией Козлова) и Катарина Завацкая. Матчи в отборочной сетке стартуют на следующей неделе.

Напомним, что Цуренко является воспитанницей тренеров из Южноукраинска – именно на Николаевщине она сделала свои первые шаги в теннисе.