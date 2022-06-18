Кабмин разрешил проводить в Украине спортивные соревнования, но зрителей на них не пустят

Кабинет министров Украины принял решение по организации и проведению спортивных соревнований в условиях военного положения.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

«Украинская премьер-лига и другие национальные чемпионаты возвращаются в Украину! Кабмин поручил возобновить организацию и проведение спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения. Из соображений безопасности команды будут играть без зрителей», - сообщил министр Вадим Гутцайт.

По его словам, Министерство спорта в координации с Минобороны, МВД, Минэкономики, Национальной полицией, ГСЧС и местными военными администрациями начинает готовиться к новому спортивному сезону.