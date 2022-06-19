Николаевчанка Анна Гонтарь завоевала «золото» на Чемпионате мира среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата

Николаевская пловчиха Анна Гонтарь получила «золото» и установила рекорд Чемпионата мира среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата на дистанции 50 метров.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Чемпионат мира длился с 12 по 18 июня в португальской Мадейре. В соревнованиях участвовало 509 спортсменов из 60 стран мира.

Анна – воспитанница Николаевского регионального центра «Инваспорт», мастер спорта международного класса, бронзовый призер XVI летних Паралимпийских игр.