Николаевчанка Анна Гонтарь завоевала «золото» на Чемпионате мира среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата

Николаевская пловчиха Анна Гонтарь получила «золото» и установила рекорд Чемпионата мира среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата на дистанции 50 метров.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Чемпионат мира длился с 12 по 18 июня в португальской Мадейре. В соревнованиях участвовало 509 спортсменов из 60 стран мира.
Анна – воспитанница Николаевского регионального центра «Инваспорт», мастер спорта международного класса, бронзовый призер XVI летних Паралимпийских игр.
«В сокровищнице Николаевщины уже есть две серебряные медали, которые добыла в борьбе Анна Гонтарь на дистанциях: 100 м на спине и 100 м свободным стилем», - сообщают в «Инваспорте».