Тренировки в укрытии и в известных спортклубах Европы: Николаевские спортсмены привезли 15 медалей с международных турниров по бразильскому джиу-джитсу

Николаевский клуб бразильского Джиу-Джитсу «Zr Team Nikolaev» с гордостью поднял флаг города и страны. Спортсмены приняли участие в трех международных турнирах – Хорватия, Болгария и Греция, откуда привезли 15 медалей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил тренер спортсменов Евгений Сандул.

Спортсмены проехали 7517 км (11 стран). Видели многие исторические, красивые и интересные места. В поездке ребята тренировались в известных спортивных клубах Европы: Будапешт, тренер Max Carvalho (Венгрия), Будва, тренер Djordje Klac (Черногория), Катерини, тренер Fotis Tsaknakis (Греция).

«Тренировки в Европе давались намного сложнее, потому что в клубах занимается небольшое количество детей и наши спортсмены тренировались в старших группах, где нагрузка больше, тяжелее, тренировка по 2 раза в день, температура воздуха была от 25 до 40 градусов», - сообщил тренер Евгений Сандул.

В городе Афины спортсменов встретила украинская диаспора, поддержавшая детей на соревнованиях, которая помогла разместиться и отдохнуть, подарила детям подарки.

«Ребята приложили много усилий к тому, чтобы добиться такого результата, тренировались в городе Николаев в укрытии под обстрелами в спортивном клубе «CityGym», настойчиво двигаясь к цели – желание победить! Именно это спортсмены показали на татами, завоевав всего 15 медалей», - сообщил Евгений Сандул.

В частности, золотые медали завоевали:

Роман Сандул – 3 золотых медали,

Дмитрий Талагаев и Богдан Биба - по 2 золотых медали каждый,

Михаил Костельнюк и Андрей Карнаухов по одной золотой медали.

«Серебро» завоевал Иван Сандул.

Также николаевские ребята привезли 5 бронзовых медалей: Иван Сандул и Михаил Костельнюк по две медали, Дмитрий Талагаев – одну.