Украинский клуб приняли в престижный Еврокубок, но федерация баскетбола выступила против

Украинский клуб «Прометей» (Днепропетровская область) приняли в баскетбольный Еврокубок – второе по престижности клубное соревнование в Европе.

Об этом сообщается на сайте клуба.

«Прометей» в прошлом сезоне успешно выступал в Лиге чемпионов ФИБА (третий по престижности европейский турнир), но из-за российского вторжения снялся с соревнований, и владельцы на время распустили команду.

В июне «Прометей» снова собрали, он будет играть в Латвийско-эстонской лиге и Еврокубке. Свои матчи украинцы будут проводить в Риге. В клуб вернули главного тренера Ронена Гинзбурга и в состав включили пять игроков сборной Украины.

Ранее украинские клубы играли в Еврокубке еще в 2014 году. Еврокубок является турниром при Евролиге (как футбольные Лига чемпионов и Лига Европы). Но эти два турнира являются более закрытыми, в них отбирают не только по спортивным достижениям, но по бизнес-привлекательности.

Отметим, что с начала века в баскетбольных еврокубках из-за денег произошел раскол – одни турниры стали проводить под эгидой УЛЕБ (Евролига и Еврокубок), а другие организовывает ФИБА. При этом Евролига и Еврокубок стали намного успешными в бизнес-плане, в них играют более сильные клубы и баскетболисты.

Против выступления «Прометея» в Еврокубке выступил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, который недоволен тем, что «Прометей» не играет в турнире под эгидой ФИБА. В вину «Прометею» поставили то, что он вел переговоры без согласования с ФБУ, что участие в Еврокубке якобы может помешать играм сборной Украины. Также якобы «Прометей» некорректно повел себя по отношению к ФИБА, которая поддерживает Украину и избавила украинские сборные от уплаты взносов.

При этом не совсем ясно, должен ли «Прометей» согласовывать свое участие в Еврокубке с ФБУ. Насколько известно, свою деятельность клуб ведет за деньги инвесторов, а не федерации. Организаторы Еврокубка и Евролиги также поддержали Украину после вторжения рф (пускай и не без вопросов), исключив из соревнований три «денежных мешка» – российские клубы ЦСКА, УНИКС и «Локомотив». Пока что позиция ФБУ выглядит странной – как если бы Ассоциация футбола Украины возмутилась, что «Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы.