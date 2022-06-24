Федерация дзюдо Украины отказалась от участия в международных турнирах, на которые пригласили россиян и беларусов

Федерация дзюдо Украины направила письмо более чем 100 национальным федерациям дзюдо, в котором осуждает разрешение для россиян и беларусов выступать на турнирах, а также объявляет об отказе украинцев участвовать в них.

Об этом говорится в заявлении ФДУ.

«В то время, когда весь цивилизованный мир всяческими санкциями пытается остановить российскую агрессию в Украине, Международная федерация дзюдо решает дать разрешение дзюдоистам России и Беларуси принимать участие в организуемых ею соревнованиях в статусе нейтральных атлетов. Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировавшая рекомендации Международного олимпийского комитета. О каком нейтральном статусе спортсменов России и Беларуси мы можем говорить, если эти сборные в течение всего периода войны тренируются централизованно на бюджетные средства своих государств или национальных федераций. Все, кто мало-мальски следит за мировым спортом, понимают, что российские спортсмены являются ключевой частью пропаганды агрессивной политики этой страны. Говоря о России и спорте никак нельзя говорить, что "спорт вне политики". Молчание российских и беларусских спортсменов и тренеров поддерживает войну против Украины и убивает тысячи граждан Украины. Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до устранения Федераций дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе», - говорится в заявлении.

Федерация также послала видеофайлы с тренерами сборной РФ, которые демонстрируют, что оккупанты используют символы Z и V во время детских соревнований в россии.

Напомним, ранее украинский дзюдоист Георгий Зантарая возмутился действиями Международной федерации дзюдо, позволившей российским спортсменам участвовать в турнире в Улан-Баторе.