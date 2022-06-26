Николаевская легкоатлетка Окунева выиграла турнир в Польше

Сразу две украинские легкоатлетки завоевали медали на турнире в польском Ополе.

Об этом сообщает «Суспільне спорт».

На Opolski Festiwal Skoków в прыжках в высоту соревновались две спортсменки из Украины, и обе поднялись на пьедестал.

Николаевская спортсменка Оксана Окунева вышла на шестой старт своего летнего сезона и в пятый раз завоевала медаль. Украинка показала лучший результат среди 13 участниц, вторично покорив 1,94 метра. Пробы на 1,96 оказались неудачными. Для Окуневой это второе "золото" в этом сезоне после победы на другом турнире в Польше: в Белостоке в мае. 1,94 метра – ее самый лучший результат в этом сезоне.

Серебряную медаль в Ополе завоевала еще одна украинка – Ирина Геращенко. Легкоатлетка в седьмой раз выступала в этом летнем сезоне и в пятый раз поднялась на пьедестал. Геращенко с первой попытки покорила 1,9 метра, однако не справилась с отметкой 1,94 м.