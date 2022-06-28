Южноукраинская теннисистка Цуренко выиграла в первом круге Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла британку Анну Бюрредж в стартовом кругу Уимблдона.

Цуренко – Бюрредж – 6:2, 6:3.

Цуренко в мировом рейтинге опережает Беррейдж - 101 место против 141. В конце первого сета матч прерывался из-за дождя, но Цуренко не потеряла инициативу ни из-за перерыва, ни во втором сете.

Во втором круге Цуренко встретится с другой украинкой Ангелиной Калининой, обыгравшей венгерку Анну Бондарь – 4:6, 6:2, 6:4. Калинина занимает 34-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что киевлянка Леся Цуренко свои первые шаги в теннисе делала в Южноукраинске.