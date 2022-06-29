Цуренко победила в «украинском дерби» на Уимблдоне и вышла в третий круг

Украинка Леся Цуренко 29 июня победила на Уимблдоне свою соотечественницу Ангелину Калинину.

Калинина – Цуренко – 6:3, 4:6, 3:6

Цуренко существенно уступает Калининию в мировом рейтинге (101 место против 34) и проиграла первый сет. Однако Леся смогла выиграть второй и третий сеты и выйти в третий круг турнира, повторив свой лучший результат на Уимблдоне в карьере.

В следующем матче Цуренко сыграет с Юле Немайер из Германии (97 место в рейтинге WTA). Напомним, что киевлянка Леся Цуренко свои первые шаги в теннисе предпринимала в Южноукраинске.