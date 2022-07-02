Украинская теннисистка Цуренко не смогла обыграть немку и пройти дальше на Уимблдоне

Украинская теннисистка Леся Цуренко покинула Уимблдон по итогам третьего круга соревнований.

Об этом сообщает «Спортарена».

WTA. Уимблдон. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) – Юле Нимайер (Германия) – 4:6, 6:3, 3:6

Цуренко проиграла несеяной немке Юле Нимайер в трех партиях за два часа и пять минут на корте. Леся подала один эйс, совершила пять двойных ошибок и реализовала 10 из 19 брейк-поинтов. Цуренко повторила свой лучший результат на травяном «Слэме»: в третий раунд турнира украинка также выходила в 2017 году.

Напомним, что киевлянка Леся Цуренко свои первые шаги в теннисе делала в Южноукраинске.