Николаевец Середа стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в воду

Cофия Лискун и бывший николаевец Алексей Середа получили «серебро» в соревнованиях смешанных синхронных пар в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Лискун и Середа принесли Украине первую медаль в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, который продолжается в столице Венгрии Будапеште.