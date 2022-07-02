Николаевец Середа стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в воду

Cофия Лискун и бывший николаевец Алексей Середа получили «серебро» в соревнованиях смешанных синхронных пар в прыжках в воду с 10-метровой вышки.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Лискун и Середа принесли Украине первую медаль в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, который продолжается в столице Венгрии Будапеште.
«Отметим, что София и Алексей, несмотря на юный возраст 20 и 16 лет соответственно, уже имеют в своем наследии европейское «золото» и не одно, а вот на мировых первенствах сходят на пьедестал впервые. К тому же, это первая в истории медаль Украины на чемпионатах мира именно в этом виде программы, награды в котором впервые были разыграны в 2015 году», - говорится в сообщении.