Голевая передача украинца Малиновского попала в топ-30 сезона в чемпионате Италии

Голевая передача украинского игрока «Аталанты» Руслана Малиновского попала в топ-30 сезона в чемпионате Италии.

Об этом сообщает ZN.UA.

Серия А представила рейтинг 30 лучших ассистов в сезоне 2021/22, в котором на 4-й позиции разместили голевую передачу Малиновского, помог Марио Пашаличу сравнять счет против «Салернитаны» (1:1) в 35-м туре.

Напомним, Малиновский перешел в «Аталанту» летом 2019 года из бельгийского « Генка » .

В прошлом сезоне на счету Руслана Малиновского 10 голов и 7 ассистов в 41 матче во всех турнирах за итальянский клуб.

Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн. евро. Контракт с Аталантой рассчитан до лета 2023-го.