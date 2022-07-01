Украинские боксеры в Германии провели титульные бои и победили своих соперников

Карен Чухаджян В немецком городе Эрдинг прошел вечер бокса, в рамках которого на ринг вышли украинские боксеры – Карен Чухаджян, Петр Иванов и Андрей Великовский. Все трое смогли победить своих соперников.

Об этом сообщает ZN.UA.

Чухаджян сумел защитить титул IBF International в полусреднем весе против австралийца Блэйка Минто. У украинца было преимущество, а после шестого раунда его соперник отказался продолжать бой.

Всего на счету Карена Чухаджяна 21 победа (11 – нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге.

Еще один украинец Петр Иванов встречался с поляком Робертом Талареком, а на коне стоял титул чемпиона IBF International во втором среднем весе.

Иванов превосходил оппонента, но долгое время претворить преимущество в победу не удавалось. Только в заключительном раунде украинец сумел четырежды отправить соперника в нокдаун, после чего судья остановил бой.

Петр Иванов остается непобедимым на профессиональном ринге – 16 побед (11 – нокаутом).

Еще один украинец Андрей Великовский встречался с румыном Каталином Парасковьяном и сумел победить досрочно. В шестом раунде Великовский отправил соперника в нокдаун, после чего Парасковьян сумел вернуться, но к концу трехминутки рефери остановил поединок.