В Нацбанке оценили, насколько упал ВВП Украины из-за войны

Национальный банк Украины оценивает падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала текущего года на уровне 40% (данные предварительные).

Об этом в своем интервью рассказал заместитель главы НБУ Сергей Миколайчук для журнала Восточной Азии Rabbit Hole, передает ZN.UA.

По его словам, сейчас приходится опираться на разные оценки, основанные на результатах опросов и показателях, отражающих динамику в разных секторах экономики.

В частности, по данным опроса НБУ, в начале марта почти треть предприятий не работала полностью. В конце мая это число уменьшилось до 14%.