Ломаченко заявил, что уже этой осенью готов вернуться в ринг

По информации президента промоутерской компании TopRank Тодда Дебефа, украинский боксер Василий Ломаченко изъявил желание вернуться в ринг.

Об этом сообщает Boxingnews 24.

Ломаченко связался с TopRank и сказал, что хотел провести бой в октябре. Возможный соперник пока не обсуждался.

Свой последний бой Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей.

В июне Ломаченко должен был сойтись в ринге с австралийцем Джорджем Камбососом, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину отказался покидать страну.

Камбосос проиграл свой бой американцу Девину Хейни, но в конце года должен пройти реванш.