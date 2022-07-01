Каратистка Анжелика Терлюга завоевала второе в истории Украины «золото» по карате на Всемирных играх

Украинка Анжелика Терлюга завоевала «золото» по каратэ на Всемирных играх - это второе «золото» Украины в истории по каратэ на Всемирных играх.

Об єтом сообщает «Суспільне».

Терлюга в своей весовой категории до 55 кг провела все пять стычек: три в групповом этапе, полуфинал и финал.

В полуфинале Терлюга разгромила каратистку из США, а в финале минимально одолела действующую чемпионку мира, египтянку Ахлам Юссеф – 1:0.

Это второе «золото» для Украины в карате в истории этих соревнований – в 2017 году чемпионом стал Станислав Горуна.

- Я горда, что выиграла эту медаль для своей страны. Я горда быть украинкой. И я горда, что принесла что-то хорошее для Украины. Это было моей мечтой: выиграть эту медаль и сделать это в самых сложных условиях. Я уверена, что скоро мы победим, и моя страна восторжествует во всем, - прокоментировала свою победу Терлюга.

В целом Украина завоевала четыре медали за первый день Всемирных игр-2022 и идет в топ-10 медального зачета.

В активе украинской команды два «золота» и две «бронзы».

«Золото»: София Гречко (подводное плавание), Анжелика Терлюга (карате).

«Бронза»: Анастасия Деревянко (паверлифтинг), Лариса Соловьева (паверлифтинг).

Напомним, в 2021 году украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио.

Всемирные игры – международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящие в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года периодически один раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета.