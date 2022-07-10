Украинец Новиков во второй раз завоевал титул чемпиона на международных соревнованиях Strongman Classic

Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз получил титул чемпиона на международных соревнованиях Strongman Classic, состоявшихся в Лондоне (Великобритания).
Об этом сообщает Twitter соревнований.
Новиков набрал 54 балла в общем зачете, на 12 баллов опередив ближайшего соперника – канадца Митчелла Гупера (42 очка).
Третье место с отставанием всего полбалла от «серебра» занял американец Эван Синглтон (41,5).
После победы Новиков призвал фанатов жертвовать деньги защитникам Украины, воюющим с российскими оккупантами.
«Лучшее поздравление для меня – это донат для пацанов», - написал украинский силач на своей странице в Instagram.
С начала полномасштабного вторжения Новиков занимается волонтерством и передает часть призовых армии.