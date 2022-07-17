Украинцы завоевали еще 5 наград во Всемирных играх-2022 - сборная поднялась на 3 позицию

По результатам 16 июля, в предпоследний день Всемирных игр-2022, украинцы завоевали еще 5 медалей. Благодаря этому сборная поднялась на 3-е место в медальном зачете среди всех команд-участниц.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

По состоянию на предпоследний день соревнований Всемирных игр-2022 украинцы получили 39 наград.

«Благодаря трем золотым наградам, в джиу-джитсу, воднолыжном спорте и спортивной акробатике, сборная Украины поднялась на третье место в медальном зачете Всемирных игр-2022 в предпоследний день соревнований 16 июля в Бирмингеме наши спортсмены получили 5 медалей 1 бронзовую» , – говорят в ведомстве.

Победители соревнований за 16 июля:

Богдан Мочульский стал чемпионом по дижу-джитсу в весовой категории до 62 кг. Золотая медаль стала второй – спортсмен уже выигрывал на Всемирных играх. Он также является двукратным чемпионом мира.

Соревнования по прыжкам на водных лыжах выиграл Даниил Фильченко. Это вторая подряд награда на этих играх – несколько дней назад он получил серебро в фигурном катании на водных лыжах.

В спортивной акробатике в соревнованиях мужских пар золотую медаль завоевали Богдан Пограничный и Данило Стецюк