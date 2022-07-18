Украина заняла третье место на Всемирных играх и побила свой рекорд по завоеванным медалям

Украина завоевала рекордное для себя количество наград на Всемирных играх-2022 – 45 медалей (16 золотых, 12 серебряных, 17 бронзовых) и заняла третье место в медальном зачете.

Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта Украины.

Это высшее достижение сборной Украины на Всемирных играх, в которых она участвует с 1993 года.

«Спасибо нашим спортсменам и тренерам за исторический результат!» – говорится в сообщении.

На протяжении Всемирных игр продолжалась благотворительная акция в поддержку Украины. С каждого билета, проданного на соревнованиях, один американский доллар перечислялся на нужды Украины. За весь турнир было собрано 54 тысячи долларов. Собранные средства пойдут на восстановление спортивной инфраструктуры.

Всемирные игры – это международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящие в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 г. с периодичностью один раз в 4 года.