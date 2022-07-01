Чемпион мира по шахматам отказался защищать титул против российского гроссмейстера

Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула и не будет играть матч против претендента из россии Яна Непомнящего.

Об этом сообщает "Лига.net".

Ранее Карслен давал понять, что может в принципе отказаться от защиты титула и хотел бы сыграть матч только с 19-летним Алирезой Фирузджей.

Теперь Карлсен заявил, что он «не уходит в покой» и «остается лучшим в мире», но ему «плевать на чемпионат мира» и он не будет защищать титул.

В 2021 году Карлсен в пятый раз отстоял титул чемпиона мира по шахматам, разгромив в матче россиянина Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Российский гроссмейстер снова выиграл право на матч с Карлсеном на турнире в Мадриде, однако теперь ему предстоит играть не с действующим чемпионом мира, а с китайским гроссмейстером Дином Лиженем, занявшим второе место на турнире претендентов.