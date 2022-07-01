Полтавская «Ворскла» благодаря суперголу одержала важную победу в еврокубках

Полтавская "Ворскла" 21 июля одержала первую для Украины победу в еврокубках в этом сезоне.

«Ворскла» – АИК – 3:2 Голы: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 – Стефанелли, 17, Ларссон, 44. В: Ризнык, Пердута, Зайков, Яворский, Бацула, Козыренко (Челядин, 69), Тилль (Фелипе Родригес, 88), Пуцлин, Олейник, Степанюк, Марлисон.

Полтавская команда играет в квалификации Лиги конференций против шведского АИКа. Из-за российской агрессии "Ворскла" не может играть в Полтаве, поэтому оба матча дуэли проведет в Стокгольме. Первый номинально домашний матч украинцы выиграли.

Полтавчане дважды выходили вперед в первом тайме, но шведы дважды сравнивали счет. Победу украинцам принес гол Челядина, точно пробившего с 30 метров.