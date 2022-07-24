Сильнейшая теннисистка мира провела благотворительный матч и собрала пожертвования для Украины

Первая ракетка мирового рейтинга теннисисток, полька Ига Свентек провела благотворительное мероприятие в поддержку Украины в борьбе с военной агрессией России.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Спортсменка собрала друзей и болельщиков в Кракове. На событиях присутствовали Андрей Шевченко, а также звезды украинского тенниса Элина Свитолина и Сергей Стаховский. Свентек с гостями провели выставочные теннисные сеты, судьей которых выступила Свитолина.

Iga Swiatek's интенсивный tweener против Agnieszka Radwanska при ее проведении матча для Iga Swiatek & Friends for Ukraine. The match был umpired by Elina Svitolina. pic.twitter.com/8WnNCWellR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 24 июля 2022

Всего удалось собрать 422 тысяч евро. Эти деньги будут разделены между фондом Элины Светолиной, United24 и польским отделением UNICEF.