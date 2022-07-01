Полузащитник «Шахтера» Мудрик забил эффектный гол в футболке с надписью «Николаев»

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче уступил амстердамскому "Аяксу" 1:3, гол за украинцев забил Михаил Мудрик.

Об этом сообщает «Трибуна».

Украинский клуб вышел на матч в футболках, где вместо фамилий были названия городов, страдающих российской агрессией. У Мудрика на футболке была надпись Николаев. Украинец открыл счет в матче, когда промчался с мячом около 60 метров и пробил в ближний угол ворот.